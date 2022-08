Juve-Chelsea, colpo last minute: ‘decide’ il Barcellona

Il calciomercato della Juventus ‘passa’ dalla decisione del Barcellona: sfida al Chelsea per il colpaccio in attacco

L’estate della Juventus è stata fino a questo momento scoppiettante. Il calciomercato ha regalato non poche sorprese, tra entrate ed uscite, alla squadra di Massimiliano Allegri. Dal chiacchierato ritorno di Paul Pogba a Torino agli arrivi di Bremer e Di Maria, la ‘Vecchia Signora’ vuole continuare a stupire.

L’intenzione è quella, a pochi giorni dall’esordio in Serie A contro il Sassuolo, di completare il prima possibile la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. E tra le priorità rimane l’approdo di un nuovo attaccante, visto il vuoto lasciato da Alvaro Morata.

Laporta decisivo: Juve e Chelsea in attesa

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, il Chelsea sarebbe pronto a regalare un nuovo importante attaccante a Thomas Tuchel. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, non tra le priorità del Barcellona nonostante i numeri importanti accumulati negli ultimi mesi. I catalani rivoluzioneranno l’attacco e a partire potrebbe essere anche Memphis Depay. L’olandese è in cima alla lista della Juventus ma, adesso, tra i bianconeri ed i ‘Blues’, solo una gioirà. Il club di Joan Laporta difficilmente cederà entrambi i suoi attaccanti ed è per questo che chi tra Juventus e Chelsea accelererà per prima, finirà per chiudere l’arrivo di un nuovo bomber.

Un duello a distanza sull’asse Londra-Torino, con il Barcellona giudice definitivo per l’attacco di Allegri e Tuchel. La società di Andrea Agnelli dovrà dunque sbrigarsi se vuole mettere le mani su Depay, convincendo il Barcellona e anticipando il Chelsea pronto a piombare su Aubameyang.

Depay nell’ultima stagione con la squadra di Xavi ha collezionato 36 presenze con 13 gol all’attivo, con 2 assist vincenti tra campionato e coppe.