L’affare non si sblocca, alternativa Juve: scambio in Francia

Non si sblocca l’affare e la Juventus pensa a un’alternativa per piazzare il giocatore: scambio con il club francese

La Juventus è in una fase di rifondazione. Durante questa sessione di calciomercato oltre ai nuovi acquisti importanti come Pogba, Di Maria e Bremer, sono avvenute e avverranno anche delle cessioni, come quella di de Ligt e quella probabile di Rabiot. Proprio un altro centrocampista sembrerebbe al centro di una trattativa che però continua a fare fatica a sbloccarsi.

Stiamo parlando di Arthur, centrocampista arrivato dal Barcellona ma che non ha mai convinto al 100% e che interesserebbe al Valencia. La trattativa con gli spagnoli però sta andando per le lunghe e i bianconeri starebbero pensando a un’alternativa. Scambio con il club francese.

Calciomercato Juventus, Arthur-Valencia non si sblocca: scambio col Monaco

Da quando è arrivato al Barcellona il centrocampista della Juventus Arthur non è mai riuscito a convincere al massimo, al netto anche del valore in bilancio del brasiliano. Ad oggi il centrocampista sembrerebbe essere uno dei profili che la Juventus sarebbe disposta a sacrificare. Sulle sue tracce c’è da tempo il Valencia, ma la trattativa ancora non si sblocca. Così la società bianconera potrebbe pensare a un’alternativa, ovvero offrirlo a un altro club.

Questo sarebbe il Monaco, club francese appena eliminato dai playoff di Champions League. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di uno scambio con Caio Henrique, terzino sinistro classe ’97 che alla Juventus farebbe molto comodo visto che su quella fascia c’è Alex Sandro che non dà molte sicurezze negli ultimi tempi e Luca Pellegrini. Dunque un tentativo di scambio per cercare di piazzare Arthur visto che la trattativa col Valencia è ferma.