Simeone ci prova: l’Atletico punta allo scambio

Il calciomercato del Milan può vedere una sorpresa spagnola: l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone studia lo scambio

Il Milan corre a grandi passi verso l’esordio in campionato, sabato prossimo contro l’Udinese. I rossoneri proveranno a ripetere la straordinaria stagione scorsa, conclusa con la conquista del 19esimo scudetto. Il calciomercato estivo ha visto però rinforzarsi pesantemente le rivali della squadra di Pioli: in tal senso, Maldini e Massara proveranno a regalare all’allenatore emiliano gli ultimi innesti per completare la rosa.

Uno scenario a sorpresa potrebbe aprirsi sull’asse Milano-Madrid, con l’Atletico guidato dal ‘Cholo’ Simeone pronto a bussare alla porta del club di via Aldo Rossi per uno scambio clamoroso.

Simeone ‘tenta’ il Milan: scambio per Bennacer

L’Atletico Madrid ha bisogno di un centrocampista ed il nome che intriga Simeone è quello di Ismael Bennacer. Pedina fondamentale nella passata corsa scudetto, a maggior ragione nell’imminente nuova stagione dopo l’addio di Kessie, l’algerino è considerato la pedina ideale per la mediana dei ‘Colchoneros’. Nell’amichevole vinta contro la Juventus l’allenatore argentino è stato costretto a schierare Lemar in mezzo al campo ma, chiaramente, fuori ruolo.

Ecco perché sul piatto potrebbe finire Alvaro Morata, rientrato dal prestito alla Juventus e non tra le primissime scelte del ‘Cholo’ per l’attacco. La valutazione dell’ex Empoli, così come di Morata, è di circa 35-40 milioni di euro: l’ipotesi scambio che l’Atletico ha in mente, però, difficilmente si concretizzerà.

Il Milan lascerebbe partire Bennacer per una proposta di soli cash. Ecco quindi che la trattativa, sulla base di uno scambio, potrebbe fallire: Bennacer rimane in cima alla lista di Simeone.