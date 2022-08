Sampdoria, UFFICIALE: Damsgaard si trasferisce in Premier

La Sampdoria ha ufficializzato il trasferimento di Damsgaard in Premier League

La Sampdoria sta prendendo forma con i nuovi innesti, ma perde anche un gioiello: nella giornata di oggi, infatti, il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione di Mikkel Damsgaard.

Damsgaard dice addio alla Serie A e vola verso la Premier League. Il talento danese si trasferisce al Brentford a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2000 firmerà un contratto fino al 2027 col suo nuovo club. Dopo un anno molto sfortunato, segnato da grave infortunio che lo ha tenuto fuori, di fatto, per tutta la stagione, Damsgaard lascia il campionato italiano e si trasferisce in Inghilterra: il Brentford verserà circa 13 milioni di euro nelle casse dei blucerchiati.

Sampdoria, UFFICIALE: Damsgaard al Brentford

In due stagioni alla Sampdoria, Damsgaard ha collezionato 46 presenze e due gol, mostrando a sprazzi un talento cristallino. La fortuna non è stata dalla sua parte ma adesso è pronto a riscattarsi in Premier League. Il comunicato della Sampdoria:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Brentford F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh Damsgaard”.