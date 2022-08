Juve e Inter salutano l’obiettivo: rinnovo UFFICIALE

Juventus e Inter devono dire addio all’obiettivo comune per la difesa: la società ha annunciato ufficialmente il suo rinnovo di contratto

Il Derby d’Italia a breve si sposterà dal mercato al campo. In ogni sessione, però, emergono continui duelli tra le due storiche rivali per accaparrarsi giocatori utili alla causa. Anche in queste settimane c’è stata una ‘battaglia’, che però oggi si è risolta con un nulla di fatto.

Sia Inter che Juventus, infatti, erano alla ricerca di un difensore centrale da aggregare in rosa per allargare il reparto. Il nome individuato era quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che ha attirato l’attenzione sia per il suo valore tecnico che per l’imminente scadenza di contratto.

Alla fine, però, il serbo ha deciso di prolungare con la Fiorentina, legandosi alla viola anche per le stagioni a venire. Vincenzo Italiano non può che esserne felice e potrà contare ancora su di lui per la sua rincorsa all’Europa.

Milenkovic, Juve e Inter salutano l’obiettivo: i dettagli con la Fiorentina

Milenkovic ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Ad annunciarlo è la Fiorentina stessa, tramite una nota ufficiale apparsa sui propri social.

L’Inter, pertanto, è ancora alla ricerca di un vice-Ranocchia, mentre la Juventus sta valutando l’evolversi della situazione Rugani. Vedremo ora se nerazzuri e bianconeri si muoveranno nelle prossime settimane per ovviare a queste situazioni.