E’ una Juve d’assalto: pronta la doppietta per Allegri

Juventus nuovamente protagonista in questo calciomercato estivo. Da Kostic a Depay fino al ritorno di fiamma, ecco le ultime sui bianconeri

Negli ultimi giorni la Juventus è tornata protagonista del calciomercato. Chiuso Kostic, ora i bianconeri sono al lavoro per completare il reparto avanzato. Depay il favorito, l’olandese può arrivare a zero dopo la risoluzione del contratto (scadenza giugno 2023) con il Barcellona.

Dall’attacco al centrocampo, dove sta per uscire Adrien Rabiot destinazione Manchester United. L’operazione coi ‘Red Devils’ dovrebbe portare nelle casse circa 15-18 milioni bonus esclusi. L’uscita del francese accelera l’arrivo di Paredes, altro nome richiesto con forza da Allegri. Cherubini e soci puntano a trovare un’intesa col Psg intorno ai 15 milioni. Grossomodo la cifra che ‘La Vecchia Signora’ può investire per una mezz’ala se riuscisse a piazzare anche Arthur, per il quale resta ‘calda’ l’opzione Valencia nonostante le parole di Gattuso.

Per il dopo Arthur si è fatto largo il nome di Frattesi, ma occhio a quello di una vecchia fiamma, Houssem Aouar. Il classe ’98 potrebbe venir offerto dalla ‘Stellar Group’, l’agenzia che ora lo rappresenta e che gestisce pure Szczesny.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Aouar

Aouar, che ebbe come compagno al Lione proprio Depay, è in scadenza fra un anno e desideroso di fare il salto in una big europea. Rispetto a un anno e mezzo fa, il prezzo del suo cartellino si è più che dimezzato. La Juve potrebbe offrire 15-20 milioni al massimo bonus compresi per il cartellino e un quadriennale da 3,5 milioni netti al calciatore, 20 milioni lordi in tutto. L’operazione le costerebbe nel complesso circa 35-40 milioni.