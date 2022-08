Il Milan sfida la Lazio: Maldini ha un’arma in più

In queste ultime settimane di calciomercato il Milan sta cercando di completare la rosa e sfida la Lazio: Maldini ha un’arma in più

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime tre settimane e ancora molti club devono completare la propria rosa, nonostante manchino pochi giorni all’inizio della nuova stagione di Serie A. Anche il Milan campione d’Italia avrà bisogno ancora di qualche nuovo innesto per permettere a Stefano Pioli di avere una rosa completa per la prossima stagione. In particolare i rossoneri cercano un difensore e un centrocampista.

Per quanto riguarda il centrocampista il mirino del Milan potrebbe essere puntato in Serie A. Sfida alla Lazio per l’obiettivo. Maldini però ha una carta in più da giocarsi rispetto ai biancocelesti.

Calciomercato Milan, sfida alla Lazio per Ilic: Maldini ha la carta Gabbia

Il Milan non si ferma sul mercato e vorrebbe mettere a segno gli ultimi colpi prima della chiusura. In particolare i rossoneri sembrerebbero aver messo nel mirino Ivan Ilic, centrocampista di proprietà del Verona che nella scorsa stagione ha collezionato 34 partite segnando 2 gol e servendo 5 assist. Il club gialloblu valuta il classe 2001 circa 15 milioni e sulle sue tracce c’è da tempo l’interesse della Lazio.

Per superare la concorrenza biancoceleste però il Milan potrebbe giocarsi la carta Matteo Gabbia. Infatti il Verona avrebbe bisogno di un difensore e l’inserimento di Gabbia potrebbe spostare l’ago della bilancia a favore del Milan, superando di fatto la Lazio che osserva il giocatore da molto ma non ha mai affondato il colpo.