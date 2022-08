Napoli, sorpasso decisivo: ora c’è un nuovo favorito

Ballottaggio Keylor Navas-Kepa Arrizabalaga, c’è il sorpasso. De Laurentiis apprezza il costaricano ma glissa sulla situazione portieri

Dopo l’ufficializzazione per Sirigu e l’addio di Ospina, il Napoli è alla ricerca di un altro estremo difensore. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ Keylor Navas sarebbe sempre più vicino ai partenopei, nelle ultime ore sarebbero infatti arrivati segnali di ottimismo per portare a termine la trattativa.

Il portiere del Costarica e del PSG avrebbe quindi superato nelle preferenze il portiere Kepa Arrizabalaga dei londinesi del Chelsea. Il tecnico dei parigini Galtier aveva già parlato di una possibile cessione del costaricano in quanto ha fatto chiaramente intendere di preferirgli l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, evitando quindi l’alternanza della scorsa stagione.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis elogia Navas ma non si sbilancia

Stamattina erano arrivate anche le dichiarazioni di Edoardo De Laurentiis al canale costaricano teletica.com: “Tutti sanno che Keylor Navas è un portiere molto forte – ha affermato il vicepresidente del Napoli – che ha vinto tanto. Stiamo parlando con diversi club europei, molti giocatori vorrebbero giocare nel Napoli. Il mercato è aperto fino a settembre per cui valuteremo. Per il momento abbiamo Meret e Sirigu, poi vedremo”.

Keylor Navas non ha preso parte alla prima gara di Ligue 1 di questa stagione.Il portiere ha giocato la sua ultima partita il 21 maggio 2022 con il PSG registrando una vittoria per 5-0 contro il Metz, in cui ha giocato 83 minuti.

Nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze, in cui ha mantenuto 7 volte la porta inviolata.

Prima di arrivare a vestire la maglia del PSG nel settembre 2019, Navas ha collezionato 104 presenze in campionato con il Real Madrid. Ha fatto il suo esordio in Ligue 1 con il PSG il 14 settembre 2019, datitolare, contro lo Strasburgo a 32 anni e 273 giorni. Conta in totale 71 partite nella competizione, in cui ha ottenuto 32 clean sheet.

