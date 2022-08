Scelta assurda, ora può tornare in Serie A

Saranno giorni intensi visto l’imminente inizio della stagione, ma il fronte calciomercato è sempre bollente: può tornare a sorpresa in Serie A

La Roma vuole regalare nuove gioie ai propri tifosi: dopo l’arrivo super di Dybala (e non solo), il club giallorosso potrebbe acquistare un parametro zero da urlo per rinforzare il reparto offensivo di Mourinho.

Andrea Belotti potrebbe volare ufficialmente alla corte dell’allenatore portoghese. Un colpo a parametro zero per l’attaccante italiano, che non ha ancora trovato una destinazione dopo l’addio al Torino.

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto anche il giornalista Sandro Sabatini, che soltanto in parte è d’accordo con questo colpo di mercato: “In Nazionale Belotti è dietro a Scamacca e Pinamonti, viene da due anni opachi: è una riserva di lusso, ma è sicuramente meglio di Shomurodov”.

Calciomercato Roma, Belotti ad un passo: la visione

Visione completamente opposta per Nando Orsi, che ha rivelato sempre a Radio Radio, il suo dubbio: “Fino a due anni fa valeva 100 milioni, poi è calato. Per me ci sta che vada a fare la riserva alla Roma. Un giocatore come lui a zero che non ha trovato squadra o non la vuole trovare ha un obiettivo”. Poi ha aggiunto: “Sono 40 giorni che si allena male o non si allena. Forse è una scelta di vita. A volte i giocatori fanno scelte inconcepibili, ma magari risultano vincenti”. A breve potrebbe essere anche l’ufficialità con Belotti pronto a vestire la maglia giallorossa.