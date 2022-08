Ronaldo-Juventus, ci risiamo: proposta clamorosa

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre incerto: il campione portoghese è partito dalla panchina domenica scorsa, ora la strategia da urlo

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United per tornare protagonista in Champions League: il campione portoghese sarebbe sul punto di cambiare già aria dopo soltanto una stagione. Prima l’addio alla Juventus per tornare nella compagine inglese: ora la proposta da urlo.

Una situazione ormai arrivata al limite con Cristiano Ronaldo che si è allenato per diverse settimane a casa per poi aggregarsi al gruppo di ten Hag. Il suo futuro potrebbe essere altrove con un’indiscrezione di mercato davvero succosa. Sul suo profilo Twitter il giornalista Rai, Paolo Paganini, ha rivelato: “Buongiorno. Mi ha chiamato ieri sera tardi un amico/collega che segue il ManchesterUnited. I dirigenti inglesi, che stanno trattando Rabiot, hanno proposto Cristiano Ronaldo. La #Juventus ha detto no ma continua a ricevere molte telefonate da Mendes”.

Una mossa strategica con Adrien Rabiot in direzione Manchester, mentre lo stesso campione portoghese farebbe il percorso inverso. Il club bianconero non sarebbe entusiasta di questa proposta, ma il suo agente Jorge Mendes sta lavorando per il suo futuro immediato.

Calciomercato, pazza idea Ronaldo verso la Juventus

La Juventus avrebbe in mente così nuovi obiettivi di calciomercato per arrivare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’ultima sconfitta nel test contro l’Atletico Madrid ha fatto emergere tante falle nella formazione bianconera: in arrivo già Kostic a Torino per rinforzare le corsie laterali, ora serve un colpo in attacco e uno a centrocampo.