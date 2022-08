Verso Lecce-Inter: le ultime su Brozovic

In vista della prima giornata di Serie A contro il neopromosso Lecce, l’Inter si tiene il dubbio Brozovic: ma ecco le ultime notizie dal campo d’allenamento

La Serie A è ai nastri di partenza. La nuova Inter di Simone Inzaghi, guidata dal ritorno di Lukaku, è pronta a togliersi il velo contro il Lecce di Marco Baroni. Resta un solo dubbio per il tecnico: neli ultimi giorni Brozovic, faro del centrocampo nerazzurro, è alle prese con degli acciacchi probabilmente dovuti ai carichi di lavoro svolti in preparazione.

Oggi, però, il croato si è rivisto in gruppo, per la gioia dei tifosi dell’Inter. Brozovic pare a tutti gli effetti recuperato, sebbene se non sia ancora certa la sua presenza in campo dal primo minuto. Inzaghi potrebbe comunque decidere di non rischiare di aggravare la situazione e lasciarlo in panchina.

Brozovic in gruppo, ma il dubbio resta: le alternative

Se l’ex allenatore della Lazio dovesse optare per quest’ultima scelta, a sostituirlo sarà probabilmente Kristjan Asllani, voluto da Marotta come suo erede. Senza Brozovic a dirigere l’orchestra, l’Inter è spesso andata in difficoltà lo scorso anno per mancanza di alternative valide. Vedremo sabato come si muoverà l’ex Empoli nel ruolo, sempre che effettivamente Brozovic resti ai box.