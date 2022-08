Retroscena Lautaro: scambio con l’ex Juve

Lautaro Martinez e l’Inter: spunta il clamoroso retroscena di mercato, proposta di scambio con l’ex juventino

Dopo aver visto sfumare lo scudetto all’ultima giornata di Serie A, l’Inter è pronta a rilanciarsi e a puntare subito alla seconda stella. I nerazzurri sono reduci da una sessione estiva di calciomercato davvero importante, con colpi di assoluto spessore arrivati alla corte di Inzaghi.

Dal ritorno di Lukaku a Mkhitaryan ma non solo: uno dei big più volte accostati alle uscite è adesso parte salda del progetto nerazzurro. Lautaro Martinez, poco più di un anno fa, ha prolungato fino al 30 giugno 2026 il suo legame con i colori nerazzurri.

Lautaro-Atletico: la proposta choc di Simeone

L’Inter se lo tiene stretto ma negli ultimi mesi sono state diverse le società che hanno provato a portarlo lontano da Milano: una di queste ha proposto uno scambio clamoroso per accaparrarsi il cartellino del ‘Toro’. Non è un mistero che Diego Simeone abbia tallonato per lungo tempo la punta argentina , vicina in più occasione ma mai abbastanza per firmare con l’Atletico Madrid. Spunta il clamoroso retroscena che avrebbe visto Lautaro Martinez a Madrid e Alvaro Morata alla corte di Simone Inzaghi.

Oltre al cartellino dell’ex bomber della Juventus, fu proposto anche un conguaglio cash. Una proposta che non ha convinto l’Inter, decisa a tenersi stretto l’ex Racing che è ormai un pilastro dell’attacco della squadra meneghina.

Lautaro, in attesa di scendere in campo per l’esordio stagionale in Serie A contro il Lecce, proverà a fare meglio della scorsa annata nella quale ha collezionato 48 presenze con 25 gol e 4 assist vincenti.