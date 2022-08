Cessione e poi colpo last minute: il PSG ‘offre’ la soluzione alla Juve

La Juventus continua la propria opera di restyling della rosa di Massimiliano Allegri inserendo elementi interessanti e utili per tornare a brillare ai massimi livelli. Intanto i bianconeri piazzano anche qualche cessione come Luca Pellegrini e un eventuale sostituto può arrivare dagli scarti del PSG

Ormai manca poco all’inizio del campionato di Serie A, con la Juventus chiamata a tornare subito a lottare per vincere lo scudetto dopo le difficoltà delle ultime annate. I bianconeri stanno effettuando un calciomercato di primo livello con l’inserimento di top player alla corte di Massimiliano Allegri. Non sono mancate e non mancheranno anche nei prossimi giorni le uscite. Uno su tutti è stato Matthijs de Ligt, ma un po’ in ogni ruolo la Juventus ha deciso di apportare cambiamenti e rinnovamenti.

Tra le ultime uscite bianconere anche Luca Pellegrini che inizia una nuova importante tappa della sua carriera, dopo aver fatto parte da comprimario della rosa juventina dello scorso campionato. L’ex romanista è finito all’Eintracht Francoforte, sfruttando i buoni rapporti che intercorrono tra i club, a maggior ragione dopo l’approdo di Kostic a Torino. Pellegrini è volato in Germania proprio questa mattina e finisce ai biancorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Kurzawa chance last minute dopo l’addio di Pellegrini: soluzione low cost

Pellegrini era nella lista dei partenti, ma così facendo la Juventus riduce il ventaglio di scelte a disposizione di Allegri per la fascia sinistra di difesa. A tal proposito non va esclusa la ricerca di un altro terzino sinistro a prezzi moderati e che possa rappresentare una chance last minute in questa seconda fase di trattative. Tra le squadre chiamate a cedere tanti giocatori c’è il solito Paris Saint Germain, ricchissimo di esuberi con una vera e propria lista di giocatori in uscita.

Da Icardi a Kehrer passando per Draxler e fino anche ad arrivare a Kurzawa che potrebbe essere l’elemento giusto per la Juve. Già accostato in passato alla Serie A, il laterale francese è completamente fuori dal progetto parigino già da un anno e svalutato col contratto in scadenza 2024, dopo l’uscita di Pellegrini, potrebbe rappresentare un’idea in prestito per la Juve, col PSG di Galtier che non vede l’ora di cederlo.