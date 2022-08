Rugani via dalla Juve: Monchi prova lo scambio

Monchi vuole Rugani dalla Juventus e tenta lo scambio per convincere i bianconeri

La Juventus sta ancora pensando di ingaggiare un altro difensore, nonostante l’arrivo di Bremer ma allo stesso tempo deve gestire anche alcuni calciatori in uscita.

Tra i possibili partenti c’è anche Daniele Rugani che ha voglia di giocare con continuità e potrebbe lasciare Torino. Tra i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti c’è anche il Siviglia, fresco di acquisto di Isco dal Real Madrid ma ancora voglioso di rinforzarsi. Monchi sta lavorando sul possibile arrivo del difensore bianconero e potrebbe inserire una contropartita intrigante per la Juventus.

Monchi punta Rugani: possibile scambio

Il Siviglia è a caccia di un rinforzo in difesa e Daniele Rugani è un nome che piace alla dirigenza. Il difensore ex Empoli ha ancora due anni di contratto con la Juventus e per questo il club andaluso potrebbe proporre uno scambio con Marcos Acuna, terzino sinistro argentino classe ’91.

Un ruolo nel quale la Juventus vuole intervenire ma in questo caso la società chiede solo cash per liberare Rugani o almeno l’intero pagamento dell’ingaggio in caso di prestito.