Maldini trema: il ‘pupillo’ via per 50 milioni

Il Milan studia gli ultimi colpi ma deve fare attenzione: il top club è pronto a investire 50 milioni scippando i rossoneri

Il calciomercato del Milan ha vissuto di sprazzi, l’ultimo dei quali ha regalato a Stefano Pioli il tanto desiderato nuovo trequartista. Charles De Ketelaere rappresenta tanto per il presente ed il futuro della squadra rossonera ma non può bastare. Ecco perchè Maldini e Massara si stanno già muovendo per un colpo a centrocampo e non solo.

Attenzione, però, perchè tra le uscite potrebbero esserci delle sorprese. La bottega del ‘Diavolo’ ha messo in mostra numerosi gioielli nella stagione coincisa con la vittoria dello scudetto. I campioni d’Italia, dunque, rischiano di veder volare via uno dei grandi protagonisti del trionfo milanista.

Chelsea scatenato: 50 milioni e addio Milan

Il Chelsea è in prima fila per l’acquisto di un grande colpo a centrocampo. Piace tanto Frenkie de Jong anche se l’olandese sta tentennando a lasciare il Barcellona. Ecco perchè i ‘Blues’ potrebbero dirottare le proprie attenzioni su uno degli assoluti pilastri della rosa di Stefano Pioli. Si tratta di Sandro Tonali, talento esploso proprio nell’ultimo anno e di grande prospettiva. Due parametri fondamentali per il Chelsea, pronto a mettere sul tavolo una proposta da ben 50 milioni di euro per il 22enne di Lodi.

Il Milan, però, difficilmente si lascerà scappare uno dei cardini dei prossimi anni del progetto rossonero: Maldini, dunque, proverà a fare muro.

Nell’annata chiusa con il tricolore, Tonali ha collezionato ben 45 presenze con 5 gol e 3 assist vincenti tra campionato e coppe.