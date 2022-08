Il Psg ha scelto Leao: così il Milan può dire sì

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: il Psg avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore portoghese Leao

Giorni intensi anche in casa rossonera per arrivare ad obiettivi ben precisi per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan avrebbe ricevuto anche un pressing continuo da parte del PSG per Leao, il talentuoso giocatore portoghese nel mirino dei top club europei.

Come riportato da RMCSport, il club parigino è sempre interessato a Rafael Leao con il neo direttore Luis Campos, che ha sempre monitorato i suoi progressi ed è innamorato del giocatore. La valutazione dei francesi si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma è difficile a livello finanziario.

Il Milan, però, potrebbe anche accettare in caso di inserimento del centrale difensivo del PSG, Abdou Diallo, accostato con insistenza ai rossoneri. L’operazione resta complicata e difficile da portare a compimento, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente. Leao è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno contribuendo allo Scudetto con gol e assist da urlo.

Calciomercato Milan, Leao l’arma in più di Pioli

Una dinamica da tenere sempre d’occhio in vista della prossima stagione: su Rafael Leao ci sarebbero tantissimi club d’Europa che vorrebbero rinforzare il reparto offensivo con il suo acquisto di assoluto qualità. Gol ed assist da urlo per il portoghese che ha conquistato anche la Nazionale maggiore nell’ultimo anno. Se dovesse continuare ancora così, il Mondiale potrebbe essere una vetrina importante per la consacrazione definitiva a livello internazionale. Il Milan se lo tiene stretto, ma le dinamiche potrebbero cambiare da un momento all’altro.