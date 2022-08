Torino, Juric in conferenza: “Belotti ha dato tanto, scelta rispettabile”

Le parole di Juric in conferenza alla vigilia di Monza-Torino e la parentesi su Belotti

Il Torino ha accolto i due nuovi acquisti, Miranchuk e Vlasic e si prepara alla prima di campionato in casa del Monza.

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza, soffermandosi anche sul mercato: “Abbiamo fatto un ritiro davvero brutto, con pochi giocatori. Era difficile lavorare così. Abbiamo lavorato con chi c’era sperando che la squadra si completasse per prepararci al meglio per il campionato. La squadra è incompleta a livello numerico e di struttura, ma sono contento dei nuovi arrivi. Stiamo facendo come lo scorso anno, prendiamo ottimi giocatori che hanno fatto fatica gli ultimi anni”.

Juric: “Mi aspetto un sostituto di Bremer, Belotti ha preso un’altra strada”

Juric prosegue sui nuovi: “Ci auguriamo che Lazaro, Vlasic, Miranchuk e Radonjic riescano a rendere bene, meglio delle ultime stagioni. Il mercato è ancora lungo, ma ovviamente i giocatori non sono figurine, bisogna lavorarci. Sicuramente ci serve un sostituto di Bremer e me lo aspetto”. Juric si è anche espresso su Andrea Belotti: “E’ una grande persona, ha ancora tanto da dare come giocatore e al Toro ha dato tanto: aveva bisogno di prendere altre strade, è rispettabile come scelta”.