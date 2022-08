Assalto a Brozovic: tripla proposta di scambio

Nuove sirene dalla Premier League per un big dell’Inter: anche il PSG si inserisce

Simone Inzaghi nella conferenza pre-partita di ieri ha confermato come il mercato in uscita dell’Inter sia chiuso. Il tecnico nerazzurro ha concordato il tutto con la società, in attesa di un difensore che sostituisca Ranocchia.

Allarme rientrato, almeno così sembra, per Skriniar. Intanto, però, dalla Spagna si accendono i fari su un altro big dell’Inter, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, avrebbe attirato l’attenzione della Premier League e non solo. Nuovo scenario di mercato che potrebbe mettere sotto pressione i nerazzurri.

United, Liverpool e PSG su Brozovic: le contropartite

Secondo il sito spagnolo sia Manchester United che Liverpool sarebbero sulle tracce di Brozovic e vorrebbero tentare un assalto in questo finale di calciomercato estivo. Le due big di Premier, però, non sono da sole perché il croato ha attirato l’attenzione anche del Paris Saint-Germain.

Tutti e tre i club potrebbero mettere sul piatto una contropartita per convincere l’Inter. Il Liverpool offrirebbe il terzino sinistro greco classe ’96, Kōstas Tsimikas. Il Manchester United, invece, metterebbe sul piatto il centrale svedese, Victor Lindelof. Infine c’è il PSG che sarebbe disposta a inserire, nell’affare Brozovic, il cartellino di Leandro Paredes, obiettivo prioritario per la Juventus.