Paratici ci prova ancora, scambio in casa Inter: occhio al pupillo

Il Tottenham continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: assalto decisivo in casa Inter per il pupillo di Paratici

Idee interessanti in casa Tottenham con la dirigenza degli Spurs che vorrebbe accontentare ancora Antonio Conte, voglioso di riportare la compagine inglese nelle prime posizioni della Premier League.

Così il Tottenham potrebbe guardare ancora in casa nerazzurra per arrivare al talentuoso centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, che è sempre stato un pupillo di Paratici, che potrebbe così a portarlo sotto la corte di Antonio Conte. Il suo passaggio dal Milan all’Inter a parametro zero è stato anche molto polemizzato per la scelta del giocatore turco.

Il Tottenham potrebbe offrire circa 10 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Winks, in uscita dallo stesso club inglese, visto che non rientrebbe nei piani dello stesso allenatore leccese.

Calciomercato, Calhanoglu in ballottaggio con Mkhitaryan

Con l’arrivo di Mkhitaryan, lo stesso centrocampista turco non avrebbe sempre il posto assicurato con la possibilità così di pensare anche ad andare via. L’Inter potrebbe pensare così alla sua cessione con l’inserimento anche di Winks, dopo che Lo Celso, sempre nel mirino dei nerazzurri, è volato nuovamente in Spagna al Villarreal. Conte ha messo fuori rosa diversi giocatori che non sarebbero più al centro del suo progetto visto che preferisce sempre lavorare con un numero ristretto di atleti. Una possibilità per quanto riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, che potrebbe così pensare sempre ad una nuova tappa della sua carriera.