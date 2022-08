La Juventus compra ancora: a 43 milioni si chiude

La Juventus compra ancora: affare da 43 milioni di euro complessivi per accontentare Allegri, il club bianconero ora chiude

La Juventus non ha intenzione di fermarsi dopo Kostic. Per Allegri mancano ancora un regista ed un attaccante, poi con l’addio di Pellegrini verso la Germania servirà anche un terzino sinistro.

Giorni frenetici per i dirigenti bianconeri che stanno provando ad accontentare il proprio allenatore e a garantirgli la rosa richiesta per puntare allo scudetto. Con Kostic già ufficializzato, si lavora a Depay ma anche all’uscita di Rabiot. Lo United continua la trattativa e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Quella sarà il via libera per l’acquisto a centrocampo.

E’ Paredes il grande obiettivo della Juventus e i contatti con il Paris Saint-Germain proseguono costanti. L’affare è già impostato e, una volta ceduto il centrocampista francese, entrerà nel vivo.

Calciomercato Juventus, arriva Paredes: tutte le cifre

Con Rabiot destinato allo United e la trattativa tra Arthur e Valencia che non si sblocca, la Juventus attende gli eventi prima di affondare per Paredes. Quando l’ex Psg lascerà Torino destinazione Premier, Cherubini potrà premere sull’acceleratore per l’argentino.

L’intesa con il calciatore è già stata trovare: quadriennale a cinque milioni di euro, bonus esclusi, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro lordi, sfruttando il decreto crescita. A questa cifra va aggiunta quella da corrispondere al Paris Saint-Germain per acquistare il calciatore: in questo caso si parla di quindi milioni di euro. Un affare totale da 43 milioni di euro che la Juventus è pronta a sborsare per fare felice Allegri. Dopo Kostic, i bianconeri sono pronti a chiudere un altro colpo: si attende l’addio di Rabiot, poi ci sarà l’affondo decisivo per Paredes.