Rashford il sogno per l’attacco della Juventus: la risposta dello United

La Juventus sogna di mettere a segno un colpo importante per il proprio attacco ma arriva il muro da parte della società

L’esordio in campionato per la Juventus si avvicina, che giocherà lunedì contro il Sassuolo, ma la rosa di Massimiliano Allegri ha bisogno ancora di qualche nuovo innesto per essere completata. In particolare i bianconeri dopo aver rinforzato la difesa con Bremer, il centrocampo con Pogba e le corsie esterne con Di Maria, avrebbero bisogno di un erede di Alvaro Morata, che non è stato riscattato dall’Atletico Madrid.

Il sogno in attacco per i bianconeri potrebbe essere un attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, la cui situazione contrattuale al momento fa gola. La risposta dei Red Devils scoraggia la Juventus.

Calciomercato Juventus, lo United blinda Rashford: è incedibile

La Juventus ha bisogno di un nuovo attaccante e per questo nelle ultime settimane di calciomercato sta sondando alcuni profili. Tra questi ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United classe ’97 cresciuto nelle giovanili dei ‘Red Devils’ e con contratto in scadenza nel 2023.

L’attaccante inglese sarebbe finito nel mirino dei bianconeri, che però avrebbero trovato un muro davanti a sé. Infatti il Manchester United nonostante la situazione contrattuale complicata sembrerebbe non volersi separare da Rashford e lo considererebbe incedibile. Quindi la Juventus dovrà cambiare obiettivo per il proprio attacco, mentre se per lo United Rashford è incedibile, probabilmente più avanti si discuterà anche del rinnovo.