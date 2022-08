Maldini ci riprova con lo scambio: colpaccio last minute dalla Premier

Il calciomercato del Milan può vedere un’ultima fiammata per la gioia di Pioli: spunta lo scambio per il big

L’esordio con l’Udinese, a San Siro, è ormai ad un passo ed il Milan di Stefano Pioli vuole ricominciare al meglio. Dopo una straordinaria cavalcata che ha riportato lo scudetto sulla sponda rossonera del Naviglio, il ‘Diavolo’ proverà a ripetersi. Nel mezzo, per poco meno di tre settimane, il calciomercato estivo che monopolizzerà l’attenzione di Maldini e Massara.

Dal viceo Theo Hernandez al sostituto di Franck Kessie, il cui posto resta ancora vacante, passando per le occasioni che, in avanti, potrebbero dare lo slancio ad un attacco già dimostratosi affidabile. Ed in tal senso, il Milan è pronto a compiere un sacrificio: Rebic può lasciare i rossoneri.

Il Milan sacrifica Rebic: scambio con il big

L’idea del Milan sarebbe quindi quella di tornare a pensare ad un colpo mai accantonato del tutto, nonostante l’approdo di Charles De Ketelaere in rossonero. Si tratta del fantasista, ed esterno, del Chelsea Hakim Ziyech. Il talento marocchino, classe 1993, è stato per tutta l’estate uno dei grandi nomi accostati al club campione d’Italia. Adesso, però, il Milan può ritornare alla carica, con Paolo Maldini che ha in mente una nuova ipotesi per provare a chiudere l’affare. Il piano della dirigenza di via Aldo Rossi prevederebbe uno scambio con Ante Rebic: il croato sarebbe offerto in cambio di Ziyech. Il Chelsea potrebbe valutare Rebic visto che, per caratteristiche, è molto vicino a Werner che ha appena lasciato i ‘Blues’ per fare ritorno al Lipsia.

Ziyech, inoltre, potrebbe pensare di ridursi l’ingaggio per lasciare la squadra di Tuchel dove non è un titolare fisso e cercare maggiore continuità, nell’anno del Mondiale, in maglia rossonera. Le prossime settimane saranno decisive per defiinire il futuro del 29enne che il Chelsea lascerebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Nel suo ultimo anno a Londra, Ziyech ha collezionato 44 presenze, tra Premier League e coppe, con 8 gol e 6 assist vincenti all’attivo.