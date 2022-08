Milinkovic-Arthur, che intreccio: Sarri e Allegri si mettono d’accordo

Il futuro di Milinkovic-Savic e di Arthur potrebbe cambiare a breve: intreccio tra Sarri e Allegri che fa sorridere entrambi

Continua a essere uno dei giocatori più desiderati in sede di calciomercato Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio dopo l’ennesima stagione giocata a livelli altissimi continua a essere oggetto del desiderio di molti club internazionali, ma le richieste di Lotito non sono comunque semplici da accontentare, visto che non fa sconti per il big di centrocampo.

Dall’Inghilterra arriva la notizia di un nuovo assalto del Manchester United per Sergej Milinkovic-Savic. Il trasferimento del centrocampista serbo potrebbe far sorridere anche la Juventus con la conseguente partenza di Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur erede di Milinkovic-Savic alla Lazio

Da quando è arrivato alla Juventus l’impatto di Arthur non è stato di certo tra i migliori. Il centrocampista brasiliano sarebbe uno dei giocatori sacrificabili della rosa bianconera e il suo addio potrebbe arrivare grazie a Milinkovic-Savic.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Sun’, il Manchester United sarebbe pronto a tornare all’assalto per Sergej Milinkovic-Savic. In caso di partenza del centrocampista serbo la Lazio potrebbe tornare sul mercato per cercare il suo erede, mettendo il mirino proprio nella Juventus. L’obiettivo potrebbe essere proprio Arthur, il cui trasferimento al Valencia sembrerebbe saltato. Il brasiliano con Sarri potrebbe fare bene e a sorridere sarebbe anche Allegri.