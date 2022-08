Nuova pretendente per Icardi: prende quota il ritorno in Serie A

Mauro Icardi, sempre al centro dei rumors di mercato, è una soluzione concreta per un club di Serie A: serve però un aiuto dal PSG

Mauro Icardi ufficialmente non fa più parte del progetto PSG. È notizia di qualche giorno fa che la coppia Galtier-Campos ha deciso di mettere fuori rosa l’attaccante argentino, accompagnandolo di fatto alla porta. Molte squadre hanno sondato il terreno con lui, specialmente in Serie A, ma senza un aiuto dai francesi sarà difficile che l’affare si concretizzi.

Adriano Galliani sembra aver ormai scartato l’ipotesi di portarlo al Monza. Le cifre percepite in Ligue-1 sono totalmente fuori mercato per una neopromossa, seppur ambiziosa. L’ultima idea è invece l’Atalanta. Gasperini solo qualche giorno fa non le ha mandate a dire alla dirigenza, mettendo in chiaro che il mercato fatto è decisamente inferiore alle sue aspettative.

Con Luis Muriel ancora in bilico, l’idea di Icardi potrebbe riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente. Specie se il colombiano dovesse partire, la dirigenza della Dea potrebbe optare su una soluzione pronta per l’immediato come l’ex Inter, che andrebbe insieme a Zapata a guidare un attacco di tutto rispetto.

Calciomercato Atalanta, si valuta Icardi se parte Muriel

L’Atalanta sarebbe una soluzione comoda anche per Wanda Nara, data la vicinanza tra Bergamo e Milano. Il vero scoglio, come anticipato, riguarda l’ingaggio del giocatore. Se il PSG decidesse di partecipare, un po’ come fatto con Wijnaldum alla Roma, qualcosa di effettivamente concreto potrebbe nascere.

Al momento, va detto, che si ragiona nel campo delle ipotesi. Icardi di certo fa gola a molti club, ma il suo ritorno in Italia è possibile solo a determinate condizioni. L’Atalanta, intanto, riflette. Vedremo nelle prossime settimane che aggiornamenti ci saranno tra il PSG e l’ex capitano dell’Inter.