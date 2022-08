Juve, grana Arthur: doppia soluzione in Premier

La vicenda legata alla cessione di Arthur sta diventando un problema per la Juventus. La dirigenza non riesce a piazzare l’esubero e ora sta provando a riallacciare i contatti con due club di Premier League

Le parole di Gattuso su Arthur hanno di fatto definitivamente chiuso ad un suo possibile approdo al Valencia. I problemi economici con cui convive il proprietario Peter Lim sono alla base del ‘no’ ricevuto dalla Juventus, che ora sta cercando in qualche modo di sondare nuovi terreni per cederlo.

Ecco perchè l’idea sarebbe quella di tornare a muoversi in Premier League, dove Arthur ha diversi estimatori. L’Arsenal ci aveva provato a più riprese nelle scorse settimane, ma senza mai trovare un accordo con i bianconeri. Idem per il Newcastle, partito con l’idea di fare un mercato faraonico, ma che invece si ritrova i soli Botman, Targett e Pope nella casella degli acquisti conclusi.

Sarebbe ora proprio la Juventus a muoversi in prima persona. L’obiettivo è trovare un compromesso con uno tra Arsenal e Newcastle, così da liberare almeno dello spazio salariare per il colpo Paredes, prima scelta di Allegri per dirigere l’orchestra.

Calciomercato Juventus, proposto Arthur ad Arsenal e Newcastle: l’ostacolo

Un possibile ostacolo nelle trattative potrebbe essere dettato anche da Arthur stesso. Il brasiliano ha messo nel mirino il mondiale in Qatar e vorrebbe giocare la Champions League per potersi mettere in mostra ad alti livelli e dimostrare al ct Tite di essere pronto.

La situazione è davvero complicata per la Juventus, che rischia di ritrovarsi il calciatore da separato in casa per un altro anno. La Premier League resta un’opzione, anche se la strada rimane in salita. Vedremo nelle prossime settimane come si risolverà la vicenda.