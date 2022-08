Tonali e non solo, ciclone sul Milan: doppietta da 130 milioni

I gioielli di casa Milan fanno gola a tanti top club in ambito di calciomercato: Sandro Tonali e non solo, doppietta super da 130 milioni

Milan sulla scia dell’entusiasmo. Un San Siro colorato di rossonero ha letteralmente trascinato gli uomini di mister Stefano Pioli durante la prima di campionato contro l’Udinese targato Andrea Sottil. Ulteriore dimostrazione d’amore, senz’altro importante per conquistare gli obiettivi prefissati. Il ‘Diavolo’ dovrà cercare di bissare lo Scudetto cucito sul petto solo pochi mesi fa, il che consentirebbe di aggiungere la seconda stella (motivo in più per provare perfino a migliorare il cammino della scorsa annata).

Insomma, l’ambizione è assai elevata e il clima estremamente positivo, seppur la gara con i friulani abbia messo in mostra delle situazioni che andranno riviste in maniera approfondita. Parallelamente al calcio giocato, prosegue il lavoro intenso della dirigenza sul calciomercato. Il tecnico della squadra lombarda si aspetta almeno un colpo da qui alla chiusura della sessione di trasferimenti. Attenzione, però, pure alla questione uscite, soprattutto in ottica estate 2023. La rosa del Milan vanta numerosi pezzi pregiati che attirano l’interesse dei top club europei.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez e Tonali: doppia minaccia dalla Premier

A tal proposito, il Manchester City potrebbe lanciarsi all’assalto di Theo Hernandez, pedina che piace parecchio a Guardiola. E non è tutto: l’Arsenal starebbe osservando da vicino Sandro Tonali. I ‘Gunners’, come i ‘Citizens’, potrebbero avanzare a giugno due maxi offerte. La somma totale delle eventuali operazioni si aggirerebbe intorno ai 120-130 milioni di euro. In più, andrà monitorata anche la pista Paris Saint Germain-Leao. Dunque, il Milan dovrà essere abile a guardarsi le spalle nei mesi a venire.