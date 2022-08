Scambio per anticipare Inter e Milan: Mou tenta il colpo in Serie A

La Roma non si vuole fermare e prepara uno scambio in Serie A per anticipare Milan e Napoli e mettere segno un altro colpo

Grande protagonista di questo calciomercato estivo è stata senza dubbio la Roma. Il club capitolino ha portato alla corte di Mourinho giocatori di grande qualità come Matic, Wijnaldum e Dybala. Oggi per i giallorossi arriverà l’esordio in campionato contro la Salernitana, dove finalmente vedremo la nuova rosa all’opera in una competizione ufficiale.

Nel frattempo con il calciomercato aperto Mourinho vorrebbe mettere a segno un altro colpo, questa volta dalla Serie A. Scambio per anticipare Milan e Napoli.

Calciomercato Roma, scambio con Kluivert per Lukic: Milan e Napoli anticipate

Sasa Lukic vive un momento difficile con il Torino. La rottura con la società sembrerebbe essere importante e il giocatore avrebbe chiesto la cessione. Sulle sue tracce continua a esserci la Roma, oltre a Napoli e Milan.

I giallorossi per anticipare la concorrenza potrebbero giocarsi la carta Justin Kluivert da inserire come pedina di scambio. Il Torino però avrebbe rifiutato l’offerta giallorossa perché sarebbe irritato dal comportamento di Lukic e quindi non vorrebbe facilitare la sua cessione. Una situazione complicata per il futuro di Lukic, che però continua a essere oggetto del desiderio di diversi club.