Serie A al buio, DAZN nella bufera: “Inqualificabili”

Clamoroso black-out, soprattutto per le partite serali, della piattaforma DAZN: Serie A al buio, innumerevoli le proteste su Twitter

Qualche problema era stato lamentato anche nel pomeriggio di sabato, in occasione di Milan-Udinese. Ma il problema era rientrato in tempi relativamente brevi. Durante la giornata di domenica poi, altre interruzioni nello streaming, fino a giungere ad una sorta di black-out totale che ha coinvolto tutta Italia. DAZN è letteralmente nella bufera a causa dell’oscuramento, per problemi tecnici, della trasmisisone sia di Salernitana-Roma che di Spezia-Empoli, l’altra gara in programma in Serie A.

Su Twitter l’hashtag #DAZN è diventato subito di tendenza, considerando che i problemi tecnici hanno impedito la visione a chiunque disponesse del regolare abbonamento alla piattaforma. Solo attraverso lo stesos Twitter, alle 20:47, l’azienda ha inviato il link utile per poter usufruire dello spettacolo dell’Arechi e per l’incontro Spezia-Empoli.

Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma https://t.co/kdtdan5GyU pic.twitter.com/rOEC4k7xBi — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2022

Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SpeziaEmpoli https://t.co/wv9qk0V36Y pic.twitter.com/7Nyn2iNZZU — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2022

DAZN nella bufera: ecco le proteste degli utenti

Non riesco a entrare su #DAZN ma per fortuna da domani non sarà un problema perchè sarò uno dei milioni di utenti che andrà a disdire l’abbinamento @DAZN_IT — Leão ha rinnovato? (@RinnovoGigio) August 14, 2022

Si segnalano gli stessi problemi anche per DAZN Spagna e DAZN Germania.