La Juve cala il poker: altro colpo per Allegri

Prosegue senza sosta il calciomercato della Juventus, col club bianconero a caccia di nuovi rinforzi da regalare ad Allegri: poker in lista

Dal campo al calciomercato. Piccola pausa per concentrarsi sul primo scontro stagione con il Sassuolo, ma adesso la Juventus vuole accelerare in modo da chiudere gli ultimi acquisti e accontentare il più possibile Massimiliano Allegri, il quale attende rinforzi. Qualche giorno fa i bianconeri hanno accolto Filip Kostic, un elemento di elevato spessore che può consentire al tecnico livornese di utilizzare anche il modulo 3-5-2.

Nonostante ciò, però, ‘La Vecchia Signora’ è a caccia di un nuovo terzino sinistro, visto che principalmente Allegri dovrebbe puntare sulla difesa a 4. Luca Pellegrini è partito in prestito direzione Eintracht Francoforte e i torinesi pensano a come coprire quella casella. In tal senso, il nome principale della lista è Emerson Palmieri del Chelsea, profilo accostato a più riprese alla Juve (valutazione sui 15-20 milioni di euro).

Calciomercato Juventus, poker di terzini per Allegri

Ma l’italo-brasiliano non è ovviamente l’unica opzione. Piace pure l’esterno in forza all’Atalanta Joakim Maehle, il cui prezzo è molto simile a quello del terzino azzurro ex Lione. Non è da escludere, poi, che Dalot del Manchester United possa rientrare nell’affare Rabiot, che si avvicina sempre di più ad una conclusione positiva. Infine, la Juventus tiene il mirino puntato anche su Simone Bastoni di proprietà dello Spezia. Quest’ultimo sarebbe un affare low cost, intorno ai 10 milioni di euro. Fase di attesa, prima di sferrare l’attacco decisivo.