Juventus, Allegri ha deciso: dopo il rinnovo l’addio

La Juventus sta ragionando sul futuro di uno dei suoi giovani promettenti: dopo il rinnovo potrebbe arrivare l’addio

Il futuro della Juventus inizia oggi. L’esordio nella nuova stagione avverrà questa sera nel match casalingo contro il Sassuolo. La rosa di Massimiliano Allegri non è ancora al completo, ha perso elementi importanti ma ne sono arrivati altrettanti. Adesso toccherà al campo dimostrare il valore della nuova Juventus.

Tra le scelte adottate dal tecnico bianconero c’è stata anche quella di tenere giovani importanti come Fagioli, Miretti e Rovella. Per uno di questi però da qui a fine campionato potrebbe arrivare l’addio in prestito. Dopo il rinnovo arriva la partenza.

Calciomercato Juventus, Fagioli prepara le valigie: può essere girato in prestito

Il centrocampo della Juventus sta vivendo una vera e propria rivoluzione. I bianconeri infatti dopo l’arrivo di Paul Pogba hanno deciso di puntare anche sui giovani presenti in rosa. Infatti Miretti, Rovella e Fagioli sono ancora in rosa, anche se per quest’ultimo le cose potrebbero cambiare in questi giorni.

Dopo il rinnovo di contratto, prolungato fino al 2026, il centrocampista classe 2001 sembrerebbe destinato a essere ceduto in prestito come lo scorso anno, quando disputò un ottimo campionato con la Cremonese. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club italiani, ora starà ad Allegri decidere sulla sua permanenza o meno.