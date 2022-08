Può sbloccarsi a sorpresa, il Milan pensa al colpo last minute

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato: Pioli spera ancora in nuovi innesti di assoluto valore, idea colpo last minute

Nuove idee in ottica futura anche per il Milan, sempre molto attivo sul calciomercato: la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare a colpi last minute.

Già tempo nel mirino della società milanese ci sarebbe il talentuoso spagnolo del Real Madrid, Marco Asensio. Ed ora è tornato a parlare del suo futuro anche Carlo Ancelotti che ha rivelato in conferenza stampa. “Lui è un giocatore del Real Madrid e, fino a quando non lo sarà, lo considero un giocatore del Real Madrid e giocherà”. Poi ha aggiunto: “Bisogna tenere conto di quello che ha fatto l’anno scorso, ha segnato molti gol. È un giocatore importante, purché sia ​​un giocatore del Real Madrid. Dobbiamo aspettare il 31 e vedere cosa succede”.

Calciomercato Milan, Asensio idea pazza per Pioli

Il Milan potrebbe pensare così al colpo last minute con un innesto di assoluto valore che può ricoprire diverse posizioni in attacco. Asensio ha vissuto stagioni importanti per poi avere un calo con la maglia del Real Madrid: da tempo il suo futuro è sempre messo in discussione con la sua volontà di tornare protagonista. Ancelotti, come ha rivelato in conferenza stampa come riporta il portale spagnolo As, lo considera sempre un giocatore importante, ma fino al 31 agosto le dinamiche potrebbero cambiare completamente.