Problemi per il Milan: tutta ‘colpa’ della Juventus

Il Milan sembra d’accordo per mandare Gabbia in prestito alla Sampdoria, ma i blucerchiati tentennano attendendo un vecchio obiettivo

Matteo Gabbia è sempre più lontano dal progetto Milan, come dimostra la scontata presenza in panchina per il difensore classe ’99 nell’esordio stagionale in Serie A contro l’Udinese. Da sempre chiuso dagli inamovibili Kalulu-Tomori, il suo futuro potrebbe essere alla Sampdoria.

Il club blucerchiato ha difatti raggiunto da qualche tempo l’accordo con i rossoneri per il prestito secco di Gabbia. Prima di completare il trasferimento tuttavia il ds sampdoriano Daniele Faggiano dovrà prima cedere Jeison Murillo e il Milan prenotare il sostituto del giovane centrale.

Calciomercato Sampdoria, il preferito rimane Rugani

Il difensore della Juventus Daniele Rugani rimane in cima alla lista dei desideri, e sembrava a un passo dal trasferimento in blucerchiato, ma il club bianconero accetta solo la cessione in prestito e a fronte del pagamento dell’intero ingaggio del calciatore.

Mentre la Sampdoria sembra in grado di sostenere solo il 35-40% dello stipendio del centrale classe 1994, il cui ingaggio netto è pari a 3 milioni di euro a stagione. Sulle tracce di Rugani ci sono anche Empoli e Verona.

Giacomo Indiveri