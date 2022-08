La Juventus ne segna tre al Sassuolo: primo gol per Di Maria in Serie A

La Juventus travolge al Sassuolo nel segno di Vlahovic e Di Maria

La Juventus risponde subito a Inter, Milan e Napoli con un secco 3-0 nei confronti del Sassuolo all’Allianz Stadium.

Il protagonista assoluto è Di Maria che segna subito il suo primo gol in Italia ma anche Vlahovic che ne segna due e mette subito il suo marchio nel nuovo campionato. I bianconeri nel primo tempo soffrono la personalità del Sassuolo che non ha paura di fare la sua partita a Torino. La Juve, però, viene fuori con la giocata del campione, Angel Di Maria che al volo schiaccia il pallone e segna il suo primo gol in bianconero. Dopo l’1-0 i bianconeri iniziano a giocare con coraggio e trovano il raddoppio con Vlahovic su calcio di rigore.

Juventus-Sassuolo 3-0: tabellino marcatori

Nella ripresa il Sassuolo cala in maniera evidente, nonostante gli ingressi in campo di Raspadori e Pinamonti. La Juventus segna anche il terzo gol ancora con Dusan Vlahovic che sfrutta l’assist al bacio di Di Maria. Lo stesso argentino, però, poco dopo lascia il campo per un infortunio muscolare all’adduttore della coscia sinistra e preoccupa i tifosi bianconeri. Nel finale problemi anche per Zakaria ma la Juve vince la prima davanti al proprio pubblico.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0 (26′ Di Maria, 43′ rig., 51′ Vlahovic )