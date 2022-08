Il Napoli affonda il Verona: buona la prima per Kvaratskhelia

Il Napoli travolge l’Hellas Verona nel segno di Kvaratskhelia: sintesi e tabellino marcatori

Il Napoli vince e convince nella prima di campionato fuori casa contro l’Hellas Verona. Decisivo Kvaratskhelia, all’esordio con la maglia azzurra.

Il Napoli, però, parte male e subisce il gol dell’1-0, timbrato da Kevin Lasagna. La squadra di Spalletti, però, risponde subito e pareggia con il nuovo arrivato, il georgiano Kvaratskhelia. Allo scadere del primo tempo la zampata di Osimhen porta il Napoli in vantaggio al Bentegodi. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per gli azzurri.

Verona-Napoli 2-5: tabellino marcatori

A inizio ripresa la squadra di Cioffi pareggia subito i conti con il nuovo arrivato Thomas Henry che segna il primo gol con la maglia del Verona. Basta poco, però, al Napoli per tornare in vantaggio e tutto parte proprio da Kvaratskhelia che serve un assist al bacio per Zielinski che batte Montipò. Da quel momento in poi c’è solo la squadra di Spalletti in campo che segna il quarto e il quinto gol rispettivamente con Lobotka e il neo entrato Politano. Gli azzurri rispondono subito a Inter, Milan e Roma e conquistano i primi tre punti della stagione.

VERONA-NAPOLI 2-5 (29′ Lasagna, 37′ Kvaratskhelia, 45+3′ Osimhen, 48′ Henry, 55′ Zielinski, 65′ Lobotka, 79′ Politano)