“Che finaccia”: Inzaghi e l’Inter sotto accusa, cosa sta succedendo

Il mercato tiene banco, l’Inter e Inzaghi finiscono sotto accusa e i tifosi si scagliano contro i nerazzurri: cosa sta succedendo

Obiettivo principale: non cedere nessun big. L’Inter finora è riuscita nella missione che garantire ad Inzaghi la conferma di tutti i titolari della scorsa stagione, Perisic a parte, ma a due settimane dalla fine del calciomercato tutto può ancora succedere.

Marotta e Ausilio sanno che davanti ad una offerta importante, Zhang potrebbe dare il via libera per una cessione eccellente ed allora stanno provando a incassare il tesoretto necessario a mettere in sicurezza il bilancio senza far perdere di competitività alla rosa. La strategia è semplice: cedere i calciatori in esubero o giovani che al momento non rientrano nei piani dell’allenatore. Pinamonti è già andato al Sassuolo, prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai venti milioni di euro.

Il prossimo addio dovrebbe essere quello di Cesare Casadei. Diciotto anni, non ha ancora debuttato in prima squadra ma ha già conquistato gli scouting del Chelsea. Per lui è pronta un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro e l’intenzione della società nerazzurra è di dare il via libera alla cessione. Una trattativa che ha scatenato i tifosi interisti, tanto che Casadei è entrato nelle tendenze di Twitter. Critiche al club e anche al tecnico, colpevole di non aver avuto il coraggio di provare il giovane centrocampista.

Inter, Casadei va al Chelsea: quante critiche

Se Inzaghi è messo sotto accusa, non va meglio alla società. Anzi, la maggioranza delle critiche sono rivolte proprio alla proprietà, colpevole di non essere in grado di garantire una stabilità economica senza cessioni.

Così se un utente scrive che “qualche domanda sulla gestione dei giovani da parte di Inzaghi me la farei”, un altro mostra tutta la sua insoddisfazione: “Che finaccia”. C’è chi prova a difendere il club, parlando di operazione che evita addii eccellenti, ma non manca chi ci va giù pesante: “Proprietà scellerata e senza progettualità”.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

Quello che ha fatto quest'anno #Casadei non è stato sufficiente per dargli un minimo minutaggio, nemmeno nel precampionato. Lo è stato però per il Chelsea, per offrire 15 milioni più bonus.

Qualche domanda sulla gestione dei giovani di #Inzaghi me la farei. — il fustigatore nerazzurro (@FustigatoreIl) August 16, 2022

Solo le squadre senza progetto tecnico accettano 15 milioni per il loro miglior giocatore della primavera.

Con un progetto SERIO centrato sui giovani,quest’anno veniva inserito nelle rotazioni di centrocampo. #Casadei — Peppe Bua (@VivaLaPino) August 16, 2022

La cessione #Casadei dimostra il progetto e le ambizioni di questa proprietà che sta provando in tutti i modi di tirare avanti senza nessuna nessun nesso logico!! Non parlatemi più di progetto Suning!! Devono sparire i cinesi!! #SuningOut — I M Sostenibilità 🖤💙 (@ericdraven667) August 16, 2022

#Casadei al #Chelsea darebbe l'esatta dimensione di una proprietà scellerata e senza progettualità. — il fustigatore nerazzurro (@FustigatoreIl) August 16, 2022

Anche per le cessioni di #Destro, #Acquafresca, #Benassi, #Mbaye e #Duncan, ci furono levate di scudi popolari di contrari alla cessione di giovani talenti con tutto da dimostrare. Solo il tempo dirà chi ha ragione, io sto con l'Inter #Casadei #Chelsea #SerieA #FUCKDAZN #Inter — Davide (@claridavide) August 16, 2022

Il problema non è #Casadei , non ho la minima idea di chi sia.

Il problema è una proprietà che non si può più permettere l’Inter. Vendere un ragazzo per pagare la buonuscita a delle mummie e poter prendere il sostituto di Ranocchia è programmazione?

Beppe, è sostenibilità? — Luca (@lucadg75) August 16, 2022

Un giorno lo rimpiangeremo Cesare #Casadei ,speriamo serva almeno a non cedere nessun big fino a Gennaio #Inter. Che finaccia… — 1+8 BamBam___________Mamba KB 8:24 (@ivanzamoranobam) August 16, 2022