Offerto Ronaldo, scambio da urlo: la Juve a mani vuote

La Juventus vince la prima in casa contro il Sassuolo ed ora pensa al calciomercato: possibili nuovi colpi, ma Cristiano Ronaldo è stato offerto alla big d’Europa

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda i nuovi colpi da regalare a Massimiliano Allegri, vittorioso alla prima giornata di Serie A. Un netto 3-0 inflitto al Sassuolo davanti al proprio pubblico per iniziare al meglio la stagione.

Sempre più vicini gli arrivi di Leandro Paredes e Memphis Depay: entrambi i top player sono in uscita dai loro rispettivi top club. Situazione diversa per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, accostato anche ad un possibile ritorno in bianconero.

Il campione portoghese, che non è più felice al Manchester United, e sarebbe stato offerto all’Atletico Madrid nell’affare Cunha, che farebbe così il percorso inverso più 30 milioni cash. L’operazione potrebbe concretizzarsi per l’attaccante brasiliano offrendo solamente anche 50 milioni cash senza la contropartita tecnica di Ronaldo.

Calciomercato, Cunha verso l’addio: Morata resta

Cunha andrebbe così a rinforzare il reparto offensivo del Manchester United, che ha iniziato la Premier League nel peggior modo possibile con due sconfitte. Simeone ha puntato tutto sul ritorno di Alvaro Morata, lo scorso anno in prestito proprio alla Juventus. L’attaccante spagnolo ha realizzato due gol nella prima sfida campionato.

L‘Atletico Madrid così cambierà pelle in attacco con la possibilità anche di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia dei colchoneros: già da diverse settimane il suo nome è stato accostato al club spagnolo provocando anche l’ira dei tifosi visto il suo passato al Real.