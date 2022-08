Arthur, cambia tutto: destinazione a sorpresa

Cambia lo scenario per Arthur: nuova destinazione per il centrocampista della Juventus

Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato è stato senza dubbio Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è stato per diverso tempo a un passo dal Milan, prima di prendere il volo verso Parigi, destinazione Paris Saint-Germain.

Il Lille non ha saputo resistere all’assalto del club parigino che è piombato offrendo un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello offerto dal Milan. Adesso il Lille ha bisogno di rimpiazzare l’uscita del portoghese e avrebbe individuato il sostituto in Serie A ma l’affare non è dei più semplici.

Il Lille punta Arthur per il dopo Renato Sanches

Il giocatore in questione è il brasiliano della Juventus Arthur Melo che è ormai fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri, ancor di più se dovesse arrivare Leandro Paredes dal PSG. Il Lille punta ad un prestito secco per l’ex Barcellona, ma offre un ingaggio troppo basso al momento. I bianconeri sono disposti a lasciarlo andare ma solo alle giuste condizioni.