La Juve prova lo ‘sgarbo’ a Inter e Milan: scambio con Arthur

La Juventus si gioca la carta Arthur per arrivare al difensore e superare Milan e Inter

La Juventus continua a monitorare diversi difensori per rinforzare il reparto e la contropartita vincente potrebbe essere Arthur.

Adesso uno dei nuovi obiettivi è il difensore inglese del Tottenham, Japhet Tanganga. L’Inter lo monitora ma il club più interessato è il Milan che nelle ultime settimane ha preso terreno anche sulla Roma. Il classe ’99 è uno dei più ambiti nel suo ruolo e adesso le tre squadre citate devono fare i conti con l’inserimento della Juventus che non ha intenzione di fermarsi sul mercato, nonostante l’arrivo di Bremer.

Juventus, inserimento per Tanganga: Arthur nello scambio

La Juventus si è inserita a gamba tesa per Tanganga. I rapporti col Tottenham sono buoni, visto il ruolo di Fabio Paratici, ex direttore sportivo dei bianconeri, che potrebbe risultare decisivo nella trattativa chiedendo in cambio Arthur. Uno scambio di prestiti, però, non è la soluzione che convince gli Spurs che, invece, vorrebbero un obbligo di riscatto per il centrocampista brasiliano. Antonio Conte potrebbe accogliere l’ennesimo giocatore dalla Juventus dopo Kulusevski e Bentancur, arrivati a gennaio.