Ko e addio Mondiali, soluzione immediata: Milan e Roma nei guai

Novità importanti in casa Milan e Roma: può saltare l’obiettivo visto che ci sarebbe una soluzione rapida per il sostituto

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio, soprattutto a mercato aperto: Milan e Roma dovranno rinunciare al loro obiettivo, visto che sembra vicinissimo ad una nuova destinazione.

Novità importanti per il futuro del difensore centrale del Tottenham, Japhet Tanganga, che potrebbe dire addio al club inglese in queste ore di calciomercato davvero bollente. Il giocatore inglese è finito nel mirino di Milan e Roma, ma ora le due compagini italiane dovranno rinunciare al loro obiettivo, che sembra ormai ad un passo dall’Aston Villa per sostituire l’infortunato Carlos.

Lo stesso Stevan Gerrard si è detto molto preoccupato per l’infortunio rimediato da Diego Carlos, uno degli acquisti più importanti della sua squadra. Così il difensore è stato costretto al cambio a causa della lesione al tendine d’Achille: ora Tanganga potrebbe rappresentare così il suo sostituto immediato.

Calciomercato, nuova idea in difesa per Milan e Roma

Milan e Roma continueranno così a pensare ad un nuovo innesto in difesa: le due compagini italiane sono sempre alla ricerca di un profilo davvero interessante per rinforzare i loro rispettivi reparti arretrati. Dopo l’addio di Romagnoli, la società rossonera dovranno mettere a segno un centrale di assoluto valore così come la compagine giallorossa sempre pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Jose Mourinho, vittorioso alla prima contro la Salernitana. Settimane intense di calciomercato con idee da urlo sul fronte calciomercato.