Napoli, piano B per Raspadori: arriva dal Psg

Il Napoli continua a spingere per prendere Giacomo Raspadori dal Sassuolo, ma ha già il piano B dal PSG pronto

Il calciomercato estivo ci riserverà ancora qualche colpo importante da qui alla fine di agosto. Il Napoli in particolare sta spingendo per portare alla corte di Spalletti l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. Dopo la vittoria abbondante ai danni del Verona nella prima giornata di campionato, il Napoli vuole piazzare il colpo in attacco su cui ha lavorato da tempo.

Ieri Raspadori è entrato solo nella ripresa contro la Juventus, ennesimo indizio di una trattativa ben avviata. Però gli azzurri avrebbero già pronto il piano B qualora non dovesse chiudersi positivamente la trattiva col Sassuolo.

Calciomercato Napoli, Icardi il piano B per Raspadori: serve l’aiuto del PSG

Il Napoli e il Sassuolo continuano la lunga trattativa per Giacomo Raspadori, che sperano di chiudere entro questa settimana. Ma qualora qualcosa dovesse andare storto gli azzurri avrebbero già pensato a un possibile piano B in attacco.

Questo potrebbe essere Mauro Icardi, attaccante del PSG fuori dal progetto di Galtier e che rischia di finire nei dilettanti parigini. L’ingaggio molto alto del parigino, circa 9 milioni netti, chiederebbero lo sforzo del club parigino di farsi carico dei due terzi dello stipendio dell’argentino. Un’operazione complicata per cui De Laurentiis preferirebbe sempre Raspadori.