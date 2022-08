Juventus, infortunio Di Maria: il comunicato UFFICIALE

Angel Di Maria protagonista assoluto della prima di campionato della Juventus, ma l’infortunio rovina tutto: l’esito degli esami ufficiale

Sono bastati 66 minuti ad Angel Di Maria per far innamorare il pubblico della Juventus. Gol e assist all’esordio ufficiale con la maglia bianconera, che hanno permesso alla squadra di Allegri di conquistare i primi tre punti della stagione. A rovinare in parte le cose è arrivato però l’infortunio del ‘Fideo’ dopo un ‘ora di gioco.

L’argentino è uscito toccandosi l’adduttore e oggi sono stati effettuati degli accertamenti. Con un comunicato ufficiale la Juventus ha reso noto che: “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Dunque subito KO l’argentino che salterà le partite contro Sampdoria e Roma, oltre a quella contro lo Spezia probabilmente.