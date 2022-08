Scatto della big per Asensio: addio Serie A

Sfuma il tanto atteso approdo in Serie A di Marco Asensio: scatto della big di Premier

Il calciomercato estivo è entrato nella fase cruciale e a pochi giorni dalla chiusura ci sono ancora molti giocatori in attesa di scoprire la loro prossima destinazione.

Uno di questi è Marco Asensio, ormai in rottura totale col Real Madrid e richiesto da diversi club europei. Tra le pretendenti non mancano le italiane, in particolare Juventus e Milan che lo monitorano da sempre cercando di trovare la quadra con Florentino Perez. L’attaccante spagnolo dovrebbe accettare un rinnovo al ribasso per rimanere ma il suo agente Jorge Mendes non intende venire incontro al club. Nell’anno del Mondiale, Asensio non può rischiare di rimanere relegato in panchina ed è a caccia di una nuova destinazione.

Asensio, scatto del Manchester United

La Roma ha sondato il terreno per Asensio ma a farsi sotto concretamente sembra essere il Manchester United che, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, dopo aver chiesto Casemiro e aver ricevuto un no secco da parte del Real, sta provando a chiudere per Asensio.

I Red Devils potrebbero aggiudicarsi lo spagnolo per circa 25 milioni di euro, anticipando le mosse di Milan e Juventus ma anche della Roma. Una cifra ragionevole, ad un anno dalla scadenza del contratto con i blancos.