Addio Casadei, reazione immediata per l’Inter: “Mi fa sorridere” 

L’Inter dice addio a Casadei che si trasferisce al Chelsea: reazione immediata sui social

L’Inter nella giornata di oggi ha ultimato la cessione a titolo definitivo del giovane talento classe 2003, Cesare Casadei, al Chelsea.

Il gioiellino cresciuto nell’Inter si trasferisce in Premier League per 15 milioni di euro + 5 di bonus. L’ennesimo talento italiano che lascia il nostro campionato, nello specifico un altro giovane che lascia l’Inter dopo il caso eclatante di Nicolò Zaniolo. Sull’addio di Casadei si sono scatenate molte polemiche e prontamente il giornalista Fabrizio Biasin si è esposto sul proprio profilo twitter, esprimendo il suo punto di vista.

Biasin: “Inter che non crede nei giovani fa sorridere”

Ecco il tweet di Biasin che ha parlato della cessione di Casadei, coinvolgendo anche Pinamonti, trasferitosi al Sassuolo, anche lui, per 20 milioni di euro: “Questa cosa dell’Inter che non crede nei giovani fa abbastanza sorridere. L’Inter ha creduto talmente tanto in Casadei da averlo preso, cresciuto e portato a una valutazione di 20 milioni. Idem per Pinamonti. Sono gli altri che non ci hanno creduto, l’Inter ci fa 40 milioni”.