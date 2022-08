Casadei non basta ancora, Zhang fa tremare Inzaghi

Nelle prossime ore Cesare Casadei sarà un nuovo giocatore del Chelsea, ma potrebbe arrivare una nuova cessione per l’Inter: Inzaghi trema

Ultimi giorni di agosto davvero bollenti in casa Inter: il Chelsea ufficializzerà nelle prossime ore l’acquisto del giovane centrocampista dell’Inter, Cesare Casadei.

L’Inter continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato tra entrate ed uscite eccellenti. Il club nerazzurro ufficializzerà la cessione del giovane centrocampista, Cesare Casadei, al Chelsea con una plusvalenza importante messa a segna dalla società del presidente Zhang.

Inzaghi si aspetta anche un difensore negli ultimi giorni di mercato, ma attenzione sempre alle sirene dall’estero per Milan Skriniar. Il centrale slovacco è sempre nel mirino delle big d’Europa, che vorrebbero rinforzare il reparto arretrato con il suo profilo importante. Il PSG monitora costantamente la sua situazione in vista della prossima stagione, ma la valutazione si aggira intorno ai 70 milioni. Ai microfoni di Sky lo stesso Inzaghi ha rivelato di non essere divertito di queste dinamiche: gli ultimi giorni di agosto saranno davvero infuocati per la compagine nerazzurra.

Calciomercato Inter, Skriniar in bilico fino alla fine

In casa Inter potrebbe cambiare tutto in tempi brevi con Milan Skriniar, l’oggetto dei desideri da parte del club francese, che intende puntare ad un profilo internazionale per rinforzare il reparto arretrato. Dopo l’addio di Cesare Casadei, c’è sempre la situazione del difensore slovacco da tenere sott’occhio in ottica futura. Simone Inzaghi non vorrebbe perdere nessun pezzo pregiato negli ultimi giorni di calciomercato, ma tutto dipenderà dall’evolversi dalla situazione.