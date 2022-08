Il Barcellona ha fretta: la Juventus può esultare

La Juventus vuole chiudere un altro colpo importante e l’assist arriva dal Barcellona che ha fretta di vendere

Un’estate non proprio fortunata per la Juventus per quanto riguarda i nuovi acquisti. I bianconeri infatti hanno perso durante la preparazione estiva Paul Pogba per la lesione del menisco, e dopo la prima partita di campionato contro il Sassuolo anche Angel Di Maria è andato ko. Nel frattempo proprio in chiave calciomercato la Juventus continua a lavorare per un altro colpo in attacco.

L’obiettivo numero uno rimane Memphis Depay, che è in uscita dal Barcellona ma bisogna prima risolvere la questione contrattuale. L’assist potrebbe arrivare proprio dai catalani che hanno fretta di vendere per mettere a segno un colpo stellare.

Calciomercato Juventus, il Barcellona accelera l’uscita di Depay: hanno bisogno di soldi per il colpo Bernardo Silva

Il Barcellona ha ancora un grande sogno in questo calciomercato estivo, e si chiama Bernardo Silva. L’attaccante del Manchester City infatti è seguito da tempo dai blaugrana, ma come riportato dal ‘The Athletic’ la situazione finanziaria non permette al Barcellona di affondare il colpo.

Così il club catalano potrebbe accelerare i tempi dell’uscita di Memphis Depay, attaccante vicino alla Juventus, così da avere maggiori possibilità economiche per l’esterno portoghese. A esultare ovviamente sarebbe la Juventus che vedrebbe più vicino l’olandese.