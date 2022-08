Milan, beffa improvvisa per il centrocampista: vola in Spagna

Arriva la beffa improvvisa per il centrocampista che si avvicina al club spagnolo e si allontana dal Milan

Il Milan è entrato nella fase cruciale del calciomercato e continua a lavorare intensamente per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Kessié che ha, inevitabilmente, lasciato un vuoto in quella zona di campo.

Dopo l’affare sfumato per Renato Sanches, trasferitosi al Paris Saint-Germain, i rossoneri stanno monitorando diversi centrocampisti giovani e uno di questi è Jean Onana, camerunese classe 2000 del Bordeaux. Nasce come mediano ma con una buona propensione offensiva. Un giocatore di un metro e novanta centimetri, dotato di grande forza fisica e qualità. Un profilo che il Milan sta monitorando con grande attenzione. Su di lui si è inserito anche il Napoli che ha già chiuso per Tanguy Ndombelé del Tottenham ma con la possibile partenza di Fabian Ruiz, potrebbe puntare proprio Onana.

Addio Milan: Onana verso il Girona

L’arrivo di Onana per il Milan sembra, però, essere compromesso. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, il camerunese classe 2000 piace molto ad un club spagnolo: si tratta del Girona che avrebbe già presentato un’offerta al Bordeaux che, forte del contratto fino al 2026, chiede circa 10-15 milioni di euro.

Il Milan potrebbe perdere il treno per Jean Onana, anche se il primo obiettivo per il centrocampo rimane Rapahel Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland.