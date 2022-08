“Ora lo deve ammettere”: per Spalletti è il momento della verità

Ottimo esordio del Napoli a Verona con un sonoro 2-5 al Bentegodi: ora Luciano Spalletti dovrà pensare ai prossimi impegni, ecco il momento della verità

L’allenatore del Napoli ha richiesto a gran voce innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Lo stesso Luciano Spalletti, allo stesso tempo, dovrà pensare alle prossime sfide di Serie A per partire subito alla grande continuando sulla stessa lunghezza d’onda di Verona.

Sul fronte calciomercato il club partenopeo è sempre molto attivo cercando di sostituire alla grande Insigne, Mertens e Koulibaly. Come svelato dall’edizione di Tuttosport, Kim e Kvaratskhelia non hanno fatto rimpiangere assolutamente i due ex capitani azzurri. Se dovessero arrivare Keylor Navas, Ndombele e Raspadori, dopo l’annuncio a breve di Simeone, Luciano Spalletti non potrà più nascondersi dando atto così allo stesso presidente De Laurentiis che aveva svelato di non voler puntare a vincere lo Scudetto.

Calciomercato Napoli, Spalletti si aspetta altri colpi

La trattativa per Giacomo Raspadori va avanti ormai da tantissimo tempo: l’attaccante del Sassuolo continua a voler a tutti i costi la maglia azzurra, ma il club emiliano non lo lascia partire così facilmente. Situazione simile per Navas e Ndombele, sempre nell’orbita del Napoli, ma al momento le trattative non sembrano sbloccarsi velocemente. Spalletti è già proiettato alla prossima sfida casalinga contro il Monza per cercare di raccogliere la seconda vittoria consecutiva.