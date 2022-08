Lo United prende Casemiro: si sblocca il mercato della Juventus

Il Manchester United dà l’assalto a Casemiro e fa un inatteso assist alla Juventus: così decolla il mercato bianconero

Il Manchester United vuole rialzarsi e non ha intenzione di badare a spese. I Red Devils, ultimi in Premier League con zero punti, hanno intenzione di sfruttare gli ultimi 13 giorni di mercato per garantire a ten Hag i rinforzi utili per competere per il vertice in Inghilterra.

Per questo, dopo aver visto – almeno per il momento – fallire la trattativa per Rabiot, hanno puntato diritto in casa Real Madrid, facendo partire l’assalto a Casemiro. Per convincere gli spagnoli a cedere il centrocampista sono pronti 80 milioni di euro con un ingaggio faraonico al brasiliano. Un affare che se dovesse andare in porto, potrebbe portare lo stesso Real a tornare sul mercato per un centrocampista. Un incastro che vedrebbe coinvolta anche la Juventus e che potrebbe sbloccare gli acquisti bianconeri.

Juventus, Casemiro sblocca il mercato

Con Casemiro allo United, Ancelotti potrebbe chiedere a Florentino Perez un nuovo centrocampista e sponsorizzare Rabiot. I due sono stati insieme al Paris Saint-Germain e il tecnico italiano apprezza le qualità del transalpino.

L’eventuale approdo di Rabiot al ‘Bernabeu’ sarebbe una sorta di liberazione per la Juventus che avrebbe così la possibilità di chiudere la trattativa per Paredes, calciatore richiesto da Allegri. Intreccio da seguire quindi con Casemiro-United che può far esultare anche la Juventus.