Il patron pronto al grande salto: vuole comprare il Manchester United

Il patron è pronto a comprare il Manchester United per fare il grande salto

Il Manchester United sta vivendo una fase cruciale del calciomercato estivo con in ballo sempre la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo ma anche con tante trattative aperte in entrata.

Dalla possibile entrata di Rabiot dalla Juventus all’interesse per Aubameyang del Barcellona. Intanto, però, arrivano novità anche legate al futuro del club. La famiglia Glazer, alla guida dei Red Devils dal 2005, sta valutando la possibilità di vendere una quota di minoranza del club, come riportato da ‘Bloomberg.com’. Al momento non c’è ancora certezza sulla vendita delle quote ma tra gli investitori interessati ci sarebbe anche il patron del Nizza, Jim Ratcliffe (proprietario dell’azienda Ineos).

Manchester United in vendita: ecco il nuovo acquirente

Nelle osservazioni riportate dal quotidiano britannico ‘The Times’, un portavoce del gruppo inglese è stato molto chiaro: “Se il club è in vendita, Jim è un potenziale acquirente. Se fosse possibile, vorremmo parlare di un’acquisizione a lungo termine. Jim sta guardando a cosa si può fare ora e, sapendo quanto sia importante il club per la città, è un buon momento per un nuovo inizio”. Il proprietario della Ineos, però, prenderebbe il pieno controllo del Manchester United non nell’immediato, ma in un futuro più o meno prossimo.