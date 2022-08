Regalo a Mou, così la Roma sorpassa il Milan

Il Milan continua la corsa al difensore ma la Roma potrebbe complicare i suoi piani

Continua la corsa al difensore centrale per il Milan: i rossoneri aspettano il ritorno di Kjaer ma intanto lavorano per trovare un rinforzo in difesa dopo la partenza di Romagnoli.

Maldini e Massara stanno monitorando diversi profili, tra questi Japhet Tanganga del Tottenham, ma anche Evan N’Dicka, francese di origini camerunesi classe ’99. Il 22enne attualmente veste la maglia dell’Eintracht Francoforte, club in cui è approdato nel 2018 dall’Auxerre. Nell’ultima stagione ha conquistato l’Europa League con l’Eintracht, il primo trofeo della sua carriera, mettendosi in mostra con prestazioni notevoli. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto, viene valutato circa 10 milioni di euro. Per il Milan sarebbe un affare ad prezzo stracciato che non intende farsi sfuggire.

Milan, la Roma si inserisce per N’Dicka

Nella corsa al Milan per N’Dicka si è inserita, però, la Roma che è a caccia di un difensore centrale. I giallorossi continuano a monitorare sia Tanganga che Bailly ma anche N’Dicka è un profilo che Tiago Pinto sta seguendo. Un duello di mercato che potrebbe prolungarsi fino agli ultimi giorni di mercato.